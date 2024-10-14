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        Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yolcu otobüsünde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:41
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        Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yolcu otobüsünde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında, dedektör köpek ile yaptıkları aramada, termosifon içerisine gizlenmiş 16,5 kilogram uyuşturucu buldu.

        Jandarma ekiplerince, uyuşturucuyu teslim almak için otogarda beklerken gözaltına alınan Y.T.T. ve M.G. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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