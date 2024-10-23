Araban'da okul kantinleri denetlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için denetleme gerçekleştiren ekipler, kantinlerde satılan ürünleri inceledi.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, okulların kantinlerine yönelik denetimlerde hassas davrandıklarını belirtti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sağlığına büyük önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ortamlarda sağlıklı ürünler tüketmeleri için okul kantinlerini denetliyoruz. Denetimlerimiz bundan sonra da aynı titizlik ve ciddiyetle devam edecektir. Denetimlerimiz sadece okul kantinleri ile kalmıyor. Okul çevresindeki gıda ve tüketim ürünleri satan işyerlerini de denetliyoruz. Kimsenin çocuklarımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz."