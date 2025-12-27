Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:05 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:Şahinbey

        Hakemler:Tuncay Kandemir, Bektaş Kalender

        Gaziantep Gençlikspor: Aslan Ekşi, Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Alper Omurca, Yusuf Emre Güler (Bahadır Kuyucu, Deniz İvgen, Halil İbrahim Kurt, Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul, Hetman)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Rohat Yılmaz Atik, Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, İbrahim Emet, Emre Çevik, Can Ege Avcıl (Ozan Ataseven, Burak Ebren)

        Setler: 25-11, 25-14, 24-26, 25-22

        Süre: 103 dakika (15, 24, 29, 35)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş

        Benzer Haberler

        SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: "Ticarileşemeyecek proj...
        SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: "Ticarileşemeyecek proj...
        Türkiye'nin ilk serebral palsili uzay mühendisi Karakaş, Konukoğlu'nu ziyar...
        Türkiye'nin ilk serebral palsili uzay mühendisi Karakaş, Konukoğlu'nu ziyar...
        25 Aralık Panorama Müzesi'ne ziyaretçi akını 5 günde 10 bin ziyaretçi ağırl...
        25 Aralık Panorama Müzesi'ne ziyaretçi akını 5 günde 10 bin ziyaretçi ağırl...
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlilerini darp eden 2 şahıs tutuklandı
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlilerini darp eden 2 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te tahliyeler sürüyor
        Gaziantep'te tahliyeler sürüyor