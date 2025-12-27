Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Şahinbey
Hakemler:Tuncay Kandemir, Bektaş Kalender
Gaziantep Gençlikspor: Aslan Ekşi, Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Alper Omurca, Yusuf Emre Güler (Bahadır Kuyucu, Deniz İvgen, Halil İbrahim Kurt, Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul, Hetman)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Rohat Yılmaz Atik, Bilal Can Kurtuluş, Hernandez, İbrahim Emet, Emre Çevik, Can Ege Avcıl (Ozan Ataseven, Burak Ebren)
Setler: 25-11, 25-14, 24-26, 25-22
Süre: 103 dakika (15, 24, 29, 35)
GAZİANTEP
