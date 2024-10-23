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        Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:34
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        Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, geniş alanda çift kale maçla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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