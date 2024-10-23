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        Gaziantep'te okullardaki ders süresi düşürüldü

        Gaziantep Valiliği, ilk ve ortaokullarda ders süresinin 35 dakikaya, anaokullarında ise 45 dakikaya düşürüldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:05
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        Gaziantep'te okullardaki ders süresi düşürüldü
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        Gaziantep Valiliği, ilk ve ortaokullarda ders süresinin 35 dakikaya, anaokullarında ise 45 dakikaya düşürüldüğünü bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin gün ışığından daha fazla yararlanması amacıyla ikili eğitim yapan anaokullarında ders süresinin 50 dakikadan 45 dakikaya, ilk ve ortaokullarda ise 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Sizler eğitim yuvalarınızda aydınlık yarınlara yürürken bizler gün ışığından daha fazla istifade edin diye bir güncellemeye gidiyoruz. Günü, güneşi yol arkadaşı yapacağız. Okul günlerinde yolunuz ve zihniniz açık olsun, size duyduğumuz sevgi ve güven her daim gönlünüzü doldursun." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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