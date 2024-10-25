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        Hurdacılık yaparken biriktirdiği eski eşyaları evinde sergiliyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Polat, topladığı yaklaşık 5 bin civarındaki eski eşyaları evinin odasında sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:29
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        Hurdacılık yaparken biriktirdiği eski eşyaları evinde sergiliyor
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Polat, topladığı yaklaşık 5 bin civarındaki eski eşyaları evinin odasında sergiliyor.

        Atatürk Mahallesinde oturan 75 yaşındaki hurdacılık yapan Mehmet Polat, 25 yıl önce hobi olarak eski eşyaları biriktirmeye başladı. Zaman içiresinde sayıları 5 bini bulan koleksiyonu evinin 2 odasında sergilemeye başlayan Polat, bu koleksiyonunu görmek isteyen herkese açıyor.

        Biriktirdiği eşyaların kendisi için çok önemli olduğunu belirten Polat, "Burası benim ömrümü her gün 7 dakika uzatıyor. Bu işi çok seviyorum. İçime adeta nakış gibi işlemiş. Buraya girmezsem rahat edemiyorum. “ dedi.

        Eşinin kendisine destek olduğunu aktaran Polat, “Bulduğum bu tür eşyaları atmaya kıyamadım. Bazı talebeler buraya geldiğinde sergilediğimiz ürünlere hayranlıkla bakıyor. Yaşlılar geldiğinde ise geçmişi hatırlayıp gözleri buğulanıyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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