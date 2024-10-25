Hurdacılık yaparken biriktirdiği eski eşyaları evinde sergiliyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Polat, topladığı yaklaşık 5 bin civarındaki eski eşyaları evinin odasında sergiliyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hurdacılık yapan Mehmet Polat, topladığı yaklaşık 5 bin civarındaki eski eşyaları evinin odasında sergiliyor.
Atatürk Mahallesinde oturan 75 yaşındaki hurdacılık yapan Mehmet Polat, 25 yıl önce hobi olarak eski eşyaları biriktirmeye başladı. Zaman içiresinde sayıları 5 bini bulan koleksiyonu evinin 2 odasında sergilemeye başlayan Polat, bu koleksiyonunu görmek isteyen herkese açıyor.
Biriktirdiği eşyaların kendisi için çok önemli olduğunu belirten Polat, "Burası benim ömrümü her gün 7 dakika uzatıyor. Bu işi çok seviyorum. İçime adeta nakış gibi işlemiş. Buraya girmezsem rahat edemiyorum. “ dedi.
Eşinin kendisine destek olduğunu aktaran Polat, “Bulduğum bu tür eşyaları atmaya kıyamadım. Bazı talebeler buraya geldiğinde sergilediğimiz ürünlere hayranlıkla bakıyor. Yaşlılar geldiğinde ise geçmişi hatırlayıp gözleri buğulanıyor." ifadelerini kullandı.
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