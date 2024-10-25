Gaziantep'te 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.N. Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.