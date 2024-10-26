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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:29
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y.A. yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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