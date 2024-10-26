Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y.A. yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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