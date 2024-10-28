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        Gaziantep Valisi Çeber'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:25
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        Gaziantep Valisi Çeber'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çeber, mesajında, Cumhuriyetin 101'inci yılına ulaşmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        29 Ekim'in Türk milletinin bağımsızlık ve geleceği için kararlılıkla giriştiği mücadelenin millet egemenliğiyle taçlandığı gün olduğunu aktaran Çeber, şunları kaydetti:

        "Tarih boyunca olduğu gibi 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek ve gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. Cumhuriyet, yeni ve sağlam temelleriyle, Türk milletini güvenli bir geleceğe taşıdığı gibi, fikirlerde ve ruhlarda sağladığı güvenceyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

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