Gaziantep'te "10. Makine Halısı Tasarım Yarışması"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından "10. Makine Halısı Tasarım Yarışması" düzenlendi.

GAHİB'ten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında gerçekleştirilen yarışmaya 216 tasarım müracaat etti.

"Gaziantep Üniversitesi Kategorisi" ile "Diğer Üniversiteler Kategorisi"nde yarışan adaylardan 20'si finale kaldı. Finale kalan tasarımlar GAİB hizmet binasında sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Gaziantep'in dünyada halı modasının belirleyici konumlarından biri olduğunu belirtti.

Halının kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Türkiye, zengin tarihi geçmişi ve sanatsal yetenekleriyle halı üretiminde dünya çapında bir üne sahiptir. Gaziantep halı üretiminin ana şehridir. Günümüzde küresel ölçekte yükselen enflasyon, ülkelerin uyguladığı sıkılaştırma tedbirleri ve jeopolitik krizler, uluslararası ticareti zor bir konjonktüre sokmaktadır. Bu zorlu ortamda, uluslararası rekabet gücümüzü korumak ve sektörümüzü daha ileri seviyelere taşımak için katma değeri yüksek, kaliteli ve özgün ürünler sunmanın önemi daha da artmaktadır."