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        Gaziantep'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:22
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        Gaziantep'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        M.Ö (73) idaresindeki 01 BEK 23 plakalı motosikletle, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet Ulus Caddesinde çarpıştı.

        Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı M.Ö, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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