Gaziantep'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Polis, kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.Ö (73) idaresindeki 01 BEK 23 plakalı motosikletle, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet Ulus Caddesinde çarpıştı.

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