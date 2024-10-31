Araban'da asfalt çalışması sürüyor

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde yapılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle kilit taşı olan yollarda bozulmalar olduğu belirterek, asfaltlama çalışması yaptıklarını söyledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, cadde ve sokaklarda asfalt çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.