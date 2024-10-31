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        Araban'da asfalt çalışması sürüyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, cadde ve sokaklarda asfalt çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:49
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        Araban'da asfalt çalışması sürüyor
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde, cadde ve sokaklarda asfalt çalışması devam ediyor.

        Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde yapılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle kilit taşı olan yollarda bozulmalar olduğu belirterek, asfaltlama çalışması yaptıklarını söyledi.

        Özdemir, çalışmaların Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle aralıksız devam ettiğini ekledi.

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