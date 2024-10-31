Gaziantep'te "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" etkinliği düzenlendi

Gaziantep'te "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında öğretmen ve annelere yönelik eğitim verildi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, anne ve öğretmenlere bilgilendirmede bulundu.

Program kapsamında, özel eğitimli narkotik köpeği daha önceden salona saklanan uyuşturucu maddeyi bularak gösteri yaptı.

Vali Kemal Çeber, programda, kentte uyuşturucuya karşı önemli mücadele verdiklerini söyledi.

Uyuşturucunun kentten silinmesi adına çalışmalara devam ettiklerini aktaran Çeber, şunları kaydetti:

"Polis, jandarma ne yaparsa yapsın herkes üzerine düşeni yapmazsa bu sorunu aşamayız. Anne anneliğini, öğretmen öğretmenliğini yapacak. Din adamı, sivil toplum örgütleri, belediyeler yani her kurum üzerine düşeni yapacak. Resmi ve sivil herkes üzerine düşeni yaptığı zaman bunu aşarız. Medya, gazete ve televizyonlar da üzerine düşeni yaparsa bize yakışmayan bu beladan kurtuluruz. Biz en çok annelere güveniyoruz. Onun için en iyi narkotik polisi annedir diyoruz."

Konuşmanın ardından polis memuru İsmail Uzkar ve Gaziantep Yeşilay Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Tuğba Uçar uyuşturucu maddelerden korunmaya yönelik sunum yaptı.