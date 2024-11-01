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        Yabancı öğrenciler "8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi"ni fırsat olarak görüyor

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresine katılan öğrenciler, etkinliği fırsat olarak görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:59
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        Yabancı öğrenciler "8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi"ni fırsat olarak görüyor
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        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresine katılan öğrenciler, etkinliği fırsat olarak görüyor.

        Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Kültür ve Sanat Merkezi'nde dün başlayan ve dört gün sürecek kongrede dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler alanlarıyla ilgili çeşitli sunumlar yapıyor.

        Kongreye katılan Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Pakistanlı Syed Hani Hussain Zaidi, gazetecilere, kongreye katıldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

        YTB'nin burslu öğrencisi olduğunu dile getiren Zaidi, "Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bu bizim için büyük bir fırsat. Böyle organizasyonlar her yıl yapılıyor ve bize büyük katkı veriyor. Burada olmaktan çok memnunuz. Burada yazdığımız makaleleri sunacağız."

        Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü Doktora Öğrencisi Kosovalı Gresa Halimi Syla ise Türkiye'de okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        YTB çatısı altında olmanın kendisine büyük imkanlar verdiğini aktaran Syla, şunları kaydetti:

        "Burada olmak için ayrıca farklı bir duygu. Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisindeyiz. Doktora tezimin bir kısmını burada sunacağız. Yıl içinde yaptığım çalışmaları göstereceğim. İlaçlarla ilgili bilgi vereceğim. Burada elde ettiğimiz bulguları diğer öğrenci arkadaşlarla paylaşacağız. Bu bizim için oldukça önemli."

        Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Endonezyalı Raıhanah Rahınan da kongreye katıldığı için kendini şanslı hissettiğini ifade etti.

        Diğer yabancı öğrencilerle bir araya gelmenin kendilerine katkı vereceğini aktaran Rahınan, "YTB'ye çok teşekkür ederim. Benim için çok faydalı olacak. Ben bilime çok önem veriyorum. Kendimi geliştirmem açısından olukça önemli. Bu projede bir makale yazdık. Orak bir konuda arkadaşlarla sunum yapacağız." ifadesini kullandı.

        Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Soliath Fassassi ise Afrika'dan geldiğini belirterek, "Bende kendi alanımla ilgili sunum yapacağım. Dünyanın her yerinden öğrenciler var. Eğitim ve kendimi geliştirmemiz açısından oldukça farlı bir ortam." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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