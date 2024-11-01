Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (DKMP), Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan su kuşu sayımları tamamlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölet'inde, her yıl periyodik olarak yapılan kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi.

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