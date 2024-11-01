Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Suat Güz
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy (Dk. 72 Mirza Cihan), Bruno, Arda Kızıldağ, Ndiaye, Kozlowski (Dk. 86 Mandouki), Maxim (Dk. 72 Kenan Kodro), Sorescu, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+2 M'bakata), Halil Dervişoğlu (Dk. 86 Daubin), Lungoyi
Göztepe: Lis, Koray Günter (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Heliton, Bokele, Djalma Silva, Victor Hugo (Dk. 85 Miroshi), Tijanic, Ahmet Ildiz (Dk. 85 Taha Altıkardeş), Nazım Sangare (Dk. 88 Nielsen), Juan, Fofana (Dk. 59 Matsuki)
Goller: Dk. 63 Ahmet Ildiz (Göztepe), Dk. 77 Lungoyi, Dk. 82 Sorescu (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Fofana, Dk. 69 Matsuki (Göztepe), Dk. 32 Dioudis, Dk. 45 Ndiaye (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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