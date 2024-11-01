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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:13 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:13
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Suat Güz

        Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy (Dk. 72 Mirza Cihan), Bruno, Arda Kızıldağ, Ndiaye, Kozlowski (Dk. 86 Mandouki), Maxim (Dk. 72 Kenan Kodro), Sorescu, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+2 M'bakata), Halil Dervişoğlu (Dk. 86 Daubin), Lungoyi

        Göztepe: Lis, Koray Günter (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Heliton, Bokele, Djalma Silva, Victor Hugo (Dk. 85 Miroshi), Tijanic, Ahmet Ildiz (Dk. 85 Taha Altıkardeş), Nazım Sangare (Dk. 88 Nielsen), Juan, Fofana (Dk. 59 Matsuki)

        Goller: Dk. 63 Ahmet Ildiz (Göztepe), Dk. 77 Lungoyi, Dk. 82 Sorescu (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Fofana, Dk. 69 Matsuki (Göztepe), Dk. 32 Dioudis, Dk. 45 Ndiaye (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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