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        Depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye'de 200 çiftçiye çilek üretimi için destek verildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki 200 çiftçiye çilek fidesi ve ekipman desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:58
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        Depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye'de 200 çiftçiye çilek üretimi için destek verildi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki 200 çiftçiye çilek fidesi ve ekipman desteği sağladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerdeki 200 çiftçiye, çilek fidesi, gübre, ilaç ve malç temini ile damlama sulama sistemi dağıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, depremden etkilenen bölgede yapacak çok işlerinin olduğunu belirtti.

        Gaziantep'in verimli topraklarının bulunduğunu aktaran Gül, "Bereketli topraklardayız. Alın teriyle, helal lokmayla burada rızkının peşinden koşan emektarlarımızla, çiftçilerimizle beraber olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Burada değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın çiftçilere verdiği destek Türkiye'de örnek bir çalışmadır, model bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çiftçilere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

        Çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin, "Tarım buranın en önemli kısmı. Yeşil ekonominin ayağa kalkması gerekiyordu. Bir belediye olarak Türkiye'de ilk defa mazot dağıtımı yaptık. Burada daha yapacak çok işimiz var. Kadınlar kooperatif kursun, çiftçilerin cebi rahatlasın, çiftçi rahatlayınca esnaf rahatlasın diye ben ve arkadaşlarımız gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

        Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise verilen desteklerin önemli olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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