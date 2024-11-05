Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantepli ustalardan Dubai çikolatasında "bezelye" uyarısı

        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantepli tatlı ustaları, Dubai çikolatasında kullanılan fıstığın, aroması yüksek "boz fıstık" olması gerektiğine dikkati çekerek, tüketicileri bezelyeli ucuz ve kalitesiz ürünlere karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantepli ustalardan Dubai çikolatasında "bezelye" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantepli tatlı ustaları, Dubai çikolatasında kullanılan fıstığın, aroması yüksek "boz fıstık" olması gerektiğine dikkati çekerek, tüketicileri bezelyeli ucuz ve kalitesiz ürünlere karşı uyardı.

        Sosyal medya sayesinde kısa sürede dünyada popülerliği artan Dubai çikolatası, hemen hemen tüm kentlerde farklı kalıplarla üretilerek çeşitli sunumlarla servis ediliyor.

        Ustalar, ilk olarak eritilmiş çikolatayı hazır plastik kalıplara koyduktan sonra bir süre dolapta soğutarak hafif donmuş kıvama getiriyor.

        Antep fıstığı ezmesi ile kavrulmuş kadayıfı yoğuran ustalar elde ettikleri karışıma tercihen tahin ekledikten sonra donmuş çikolatanın üzerine yayıyor.

        Kalıbın üzerine tekrar eritilmiş çikolata yayan ustalar, dolapta bir süre beklettikten sonra kalıptan çıkardığı Dubai çikolatasını tüketime sunuyor.

        Kentte Dubai çikolatası yapan Coşkun Yaycı, AA muhabirine, vatandaşları ucuz ve kalitesiz Dubai çikolatası konusunda uyardı.

        Dubai çikolatasının yapımında kullanılan "Antep fıstığı ezmesi", "kavrulmuş tel kadayıf" ve "çikolata"nın önemine işaret eden Yaycı, Dubai çikolatasında kullanılan fıstığın mutlaka "boz fıstık" olması gerektiğini dile getirdi.

        Piyasada ucuza satılan Dubai çikolatasının içinde fıstık yerine bezelye ve krema gibi ürünlerin kullanıldığına işaret eden Yaycı, şöyle konuştu:

        "Burada ön önemli konu fıstık ezmesi. Bizler fıstık ezmesinin en kalitelisini kullanıyoruz. Çünkü fıstık ezmesi 'boz fıstık'tan elde ediliyor. Bu fıstık ilk mahsulde elde edilen bir fıstıktır. Bunu alıyoruz ezerek kıvam haline getiriyoruz sonra çikolatayla buluşturuyoruz. Ama maalesef bu aralar Antep fıstığı yerine krema ve bezelye kullanıldığını çok görmeye başladık. Dünyanın en iyi Dubai çikolatasını yapan Gaziantepli ustalardır çünkü en iyi Antep fıstığı bizim elimizin altında. Zaten yiyen vatandaşlarımız bunu görebilir. Fıstık, krema gibi ve hafif boz duruyorsa o fıstık değildir, net bezelyedir. Antep fıstığının rahiyası ve yeşil oranı yüksektir. Biz bunu kullandığımız için Dubai çikolatası maliyetli ve pahalı oluyor. Daha uygun yiyenler bunun içinde krema ve bezelye olduğunu rahatlıkla anlar."

        Çikolata ustası Ömer Aksu da boz fıstığın baklavada ve büyük markaların çikolatalarında kullanıldığını söyledi.

        Dubai çikolatasına akışkan görünümü ve rahiyayı boz fıstığın verdiğini aktaran Aksu, "Dubai çikolatasına aromayı ve akışkanlığı veren boz fıstıktır. Bu fıstık da herkeste yoktur. Çünkü az çıkan kaliteli ve pahalı bir fıstıktır. Onun için kaliteli Dubai çikolatası kesinlikle boz fıstıktan elde edilir. Piyasada çok sayıda ucuz Dubai çikolatası var. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle kanmasın. Zaten yediğinde içine fıstık yerine bezelye konulduğunu anlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        - Antep fıstığına ilgi arttı

        Fıstık tüccarı Ömer Çelebioğlu da Dubai çikolatasının popülerliğinin artmasıyla fıstığa talebin de arttığını belirterek, "Daha önce sadece baklava yapımı için gönderiyorduk, Dubai çikolatasından sonra dünyanın farklı yerlerine göndermeye başladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu

        Benzer Haberler

        Kartondan eserlerle tasarruf ve çevre bilincine dikkati çektiler
        Kartondan eserlerle tasarruf ve çevre bilincine dikkati çektiler
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
        Görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis y...
        Görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis y...
        Araban'da marketlerde denetim yapıldı
        Araban'da marketlerde denetim yapıldı
        Gaziantep'te trafik kazasında yaşlı çift öldü, 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te trafik kazasında yaşlı çift öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobiller çarpıştı; sürücü ve eşi öldü, 2 kişi yaralandı
        Otomobiller çarpıştı; sürücü ve eşi öldü, 2 kişi yaralandı