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        İslahiye'de ekim ayında 835 araca cezai işlem

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekim ayı içerisinde denetlenen 11 bin 786 araçtan 835'ine cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:36 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:36
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        İslahiye'de ekim ayında 835 araca cezai işlem
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekim ayı içerisinde denetlenen 11 bin 786 araçtan 835'ine cezai işlem uygulandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçenin huzuru için emniyet ve jandarma tarafından ekim ayında 1608'i motosiklet, 51'i öğrenci servisi olmak üzere toplam 11 bin 786 aracın sorgulandığı belirtildi.

        Sorgulanan araçlardan 835'ine cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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