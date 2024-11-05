İslahiye'de ekim ayında 835 araca cezai işlem
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekim ayı içerisinde denetlenen 11 bin 786 araçtan 835'ine cezai işlem uygulandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ekim ayı içerisinde denetlenen 11 bin 786 araçtan 835'ine cezai işlem uygulandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçenin huzuru için emniyet ve jandarma tarafından ekim ayında 1608'i motosiklet, 51'i öğrenci servisi olmak üzere toplam 11 bin 786 aracın sorgulandığı belirtildi.
Sorgulanan araçlardan 835'ine cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.
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