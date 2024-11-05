Gaziantep'teki silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralılardan Eyüp K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Eyüp ve Muhittin K. ile Mehmet G. ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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