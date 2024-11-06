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        Nadir görülebilen kuş türü "dağ cılıbıtı", Şanlıurfa'da görüntülendi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, "dağ cılıbıtı" kuşunun görülmesi üzerine gözlemciler, çok nadiren görülebilen göçmen kuşu görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:27
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        Nadir görülebilen kuş türü "dağ cılıbıtı", Şanlıurfa'da görüntülendi
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, "dağ cılıbıtı" kuşunun görülmesi üzerine gözlemciler, çok nadiren görülebilen göçmen kuşu görüntüledi.

        Kuş gözlemcisi fotoğrafçı Mustafa Çulcuoğlu, aldığı bir ihbarı değerlendirerek gittiği ilçe kırsalında yaptığı çalışmaların ardından dağ cılıbıtını fotoğrafladı.

        Çulcuoğlu'nun paylaşımıyla türün alanda olduğunu öğrenen bölgedeki kuş gözlemcileri de soluğu ilçede aldı.

        İlçeye gelen 10'dan fazla kuş gözlemcisi, Çulcuoğlu'nun rehberliğinde nadir türü fotoğraflayabildi.

        Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın kuş çeşitliliği açısından zengin olduğunu söyledi.

        Dağ cılıbıtının bölgede olduğunu öğrenince, hemen çekildiği alana geldiklerini anlatan Yener, "Uzun süre arazide arama faaliyeti yaptık. Aramaktan vazgeçmeyi düşünürken son anda fark ettik ve çok mutlu olduk." diye konuştu.

        Gaziantep Kuşçuları Platformu kurucusu Ertan Tiryaki ise bu tür için 2 defa İstanbul'a gittiğini ancak gözlemleyemediğini, Şanlıurfa'da olduğunu duyunca hemen araziye geldiğini ifade ederek, Türkiye'deki 417'inci türü kaydettiği için mutlu olduğunu kaydetti.

        Gözlemci Ömer Işık da kuşu uzun süre aradıklarını, bulunduktan sonra bütün yorgunluklarını ve streslerini attıklarını anlattı.

        Durmuş Konar ise 10 yıl Şanlıurfa'da görev yaptığını, 13 yıldır kuş gözlemcisi olduğunu belirterek, 300'den fazla kuş türü gördüğünü ancak bu türü göremediğini, uzun süredir merak ettiği türle karşılaşabildiği için kendisini çok şanslı gördüğünü ifade etti.

        Türü ilk görüntüleyen Çulcuoğlu da yaklaşık 10 gün önce türü görüntülediğini, o günden beri de çok sayıda gözlemciye rehberlik ettiğini dile getirerek, bugüne kadar Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerden gelen kuş gözlemcilerine Türkiye'nin farklı illerinden yenilerinin de eklenmesini beklediğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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