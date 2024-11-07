Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 11 şüphelinin ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, 12 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ve 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.