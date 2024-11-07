Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonlarının ardından yapılan taktik çalışmasıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
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