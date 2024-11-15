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        Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına başlandı

        Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuğun bir manavın önünde tüfekle öldürülmesine ilişkin sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:26
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        Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına başlandı
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        Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuğun bir manavın önünde tüfekle öldürülmesine ilişkin sanığın yargılanmasına başlandı.

        13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mühsün Taşkın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlandı. Maktul Emir Baki Bayındır'ın babası Celal Bayındır, annesi Tülay Bayındır ve taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

        Manav Taşkın, çocukların kendisine el kol hareketi yapıp küfür ettiğini, taşla iş yerinin camına vurduğunu, çocukları korkutmak amacıyla tüfekle ateş ettiğini ve pişman olduğunu anlattı.

        Maktulün anne ve babası, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Ocak 2025'e erteledi.

        - Olay

        Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 28 Ağustos 2024'te manav Mühsün Taşkın'ın bir grup çocuğun üzerine tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Emin Baki Bayır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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