Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazzeli çifti evlendirdi

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de çeyiz masraflarını karşıladığı Samir ve Majdolin çiftini evlendirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve 1 yılı aşkın süredir aralıksız devam eden saldırılara rağmen derneğin faaliyetleri devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesinde yaşayan Samir ve nişanlısı Majdolin'in maddi imkansızlık nedeniyle dünya evine giremediğini tespit eden dernek, çiftle iletişime geçti.

Derneğin bölgedeki faaliyetlerine devam ettiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Samir ve Majdolin kardeşlerim savaştan önce birbirlerini severek nişanlanmıştı. Fakat 7 Ekim sonrası uzun süren savaş ve imkansızlıklardan dolayı evlenemediler. Gazze'de bu çift gibi nişanlandıkları halde evlenemeyen yüzlerce genç var. Dernek olarak bu çiftin çeyiz ihtiyaçlarını karşılayarak sade ve anlamlı bir merasimle düğünlerini gerçekleştirdik. Samir ve Majdolin çifti, Gazze'de umudun devam ettiği mesajını tüm dünyaya duyurdu."