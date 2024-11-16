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        Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazzeli çifti evlendirdi

        Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de çeyiz masraflarını karşıladığı Samir ve Majdolin çiftini evlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:06
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        Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazzeli çifti evlendirdi
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        Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'de çeyiz masraflarını karşıladığı Samir ve Majdolin çiftini evlendirdi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve 1 yılı aşkın süredir aralıksız devam eden saldırılara rağmen derneğin faaliyetleri devam ediyor.

        Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesinde yaşayan Samir ve nişanlısı Majdolin'in maddi imkansızlık nedeniyle dünya evine giremediğini tespit eden dernek, çiftle iletişime geçti.

        Çiftin gerekli tüm çeyiz masraflarını temin eden dernek, damadın İsrail'in saldırılarında yıkılan evinin bahçesine çadır kurdu.

        Aile yakınları arasında sade bir tören düzenleyen dernek, Samir ve Majdolin çiftini evlendirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, Gazze'de 1 yılı aşkındır insanlık dramının yaşandığını söyledi.

        Derneğin bölgedeki faaliyetlerine devam ettiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

        "Samir ve Majdolin kardeşlerim savaştan önce birbirlerini severek nişanlanmıştı. Fakat 7 Ekim sonrası uzun süren savaş ve imkansızlıklardan dolayı evlenemediler. Gazze'de bu çift gibi nişanlandıkları halde evlenemeyen yüzlerce genç var. Dernek olarak bu çiftin çeyiz ihtiyaçlarını karşılayarak sade ve anlamlı bir merasimle düğünlerini gerçekleştirdik. Samir ve Majdolin çifti, Gazze'de umudun devam ettiği mesajını tüm dünyaya duyurdu."

        Damadın dayısı Gazzeli Ebu Dia ise derneğe teşekkür ederek çifte mutluluklar diledi.

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