Prematüre doğan "Elisa" bebek yaşam mücadelesini kazandı

ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te 900 gram olarak çeşitli sağlık sorunlarıyla dünyaya gelen Elisa bebek, 4 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından hayata tutunmayı başardı.

Gaziantep'te yaşayan Kübra Kır, gebeliğinin 28. haftasında sancıları artınca Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde erken doğum yaptı.

Prematüre olarak 900 gram dünyaya gelen, beyninde kanama ve sıvı olan Elisa bebek ve ikizi Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilerek yenidoğan ünitesinde yoğun bakıma alındı.

Bu zaman diliminde çok büyük korku ve endişe içerisinde olduğunu, kızının tedavisi sürecinde her gün hastaneye gittiğini dile getiren Kır, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun burada bize çok iyi davrandılar, 'o savaşacak sen elinden tut' diyerek beni motive ettiler. Bir umutla diye her gün geldim, beyninde sıvı olduğu için bebeğimi kucağıma alamadım ama odaya gidip bebeğime bakardım. O süreç benim için çok zordu, doktorlar hep benim yanımda oldu ve desteklediler."