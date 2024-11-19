Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        Derviş Paşa Mahallesi Hatay Bulvarı'nda bulunan ağır hasarlı 7 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

        Bina etrafında güvenlik önlemi alınırken, iş makinesiyle yıkımına başlanan bina kendiliğinden çöktü.

        Binanın bulunduğu yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Enkaz, belirlenen alanlara kamyonlarla taşındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        G.Saray'a sürpriz sol bek iddiası!
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"

        Benzer Haberler

        Aracında ölü bulunan milletvekilinin kardeşi, toprağa verildi
        Aracında ölü bulunan milletvekilinin kardeşi, toprağa verildi
        Gaziantep'te SGK'den kayıt dışı işveren ve çalışanlara uyarı
        Gaziantep'te SGK'den kayıt dışı işveren ve çalışanlara uyarı
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Araban Kaymakamlığı, üniversite öğrencilerine 7 bin 500 lira destek verdi
        Araban Kaymakamlığı, üniversite öğrencilerine 7 bin 500 lira destek verdi
        Gaziantep'te üniversitelilerden sessiz yürüyüşle Filistin'e destek
        Gaziantep'te üniversitelilerden sessiz yürüyüşle Filistin'e destek
        Gaziantep'te 3,5 milyon TL'lik hırsızlık kamerada
        Gaziantep'te 3,5 milyon TL'lik hırsızlık kamerada