Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Derviş Paşa Mahallesi Hatay Bulvarı'nda bulunan ağır hasarlı 7 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alınırken, iş makinesiyle yıkımına başlanan bina kendiliğinden çöktü.
Binanın bulunduğu yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Enkaz, belirlenen alanlara kamyonlarla taşındı.
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