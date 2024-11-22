Lösemiyi yenen 13 yaşındaki Miraç sağlığına ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te ikamet eden 13 yaşındaki Mevlüt Miraç Bıçak, lösemiyi yendikten sonra yeniden arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde yaşayan Miraç'a, 4 yıl önce halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı şikayetiyle gittiği Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan tetkiklerin ardından lösemi tanısı konuldu.

6 aylık kemoterapi süreci boyunca hem okul hem de mahalle arkadaşlarından uzak kalan Miraç, zorlu geçen süreci ailesinin de desteğiyle atlatarak yeniden sağlığına ve arkadaşlarına kavuştu.

Enfeksiyon riski nedeniyle eve misafir alamadıklarını, arkadaşlarıyla oynayamadığını, okulundan uzak kaldığını dile getiren Bıçak, "Annem bana bakıyordu, sürekli meyve yiyor süt içiyordum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, çok mutluyum. Hep kırmızı ilaç veriyorlardı bana, midem bulanırdı yemek yiyemezdim. Hastaneden eve geldiğimde annem benim için çok üzülürdü. Şimdi annem, babam yanımda, arkadaşlarımlayım ve çok mutluyum. Allah herkese şifa versin." dedi.

- Annesine minnettar

Hastalığı yenmesinde en büyük payın annesine ait olduğunu ve ona çok borçlu olduğunu dile getiren Miraç, "3 yıldan beri sadece kontrole gidiyorum. Ben yendim diğer hastalar da yenecek inşallah." diye konuştu.

Anne Dursun Bıçak da hastalığı ilk duyduğunda dünyasının başına yıkıldığını, oğlunun kurtulamayacağını düşündüğünü anlatarak, "Maskesiz gezdirmedim. Çok şükür atlattı, şu an hastalığı yendi okula gidiyor arkadaşlarıyla oynuyor. Çok mutluyuz, Allah herkese şifa versin." diye konuştu.