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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:05
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalışır

        Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Halil Dervişoğlu, Lungoyi

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lima, Opoku, Hamza Güreler, Duarte, Berkay Özcan, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Serdar Gürler, Deniz Türüç (Dk. 32 Figueiredo) Piatek

        Goller: Dk. 27 Kozlowski, Dk. 45+3 Sorescu (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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