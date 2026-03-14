        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Suriye'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Suriye'de ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz ile ilk olarak Azez'de bulunan Kızılay Yetimhanesini ziyaret etti. Burada yetimlerle yakından ilgilenen heyet, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Heyet, daha sonra Afrin kırsalında bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan Tenzile Ana Yetimhanesini ziyaret etti. Yetkililerden çalışmalarına ilişkin bilgi alan heyet, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Sırakaya ve beraberindekiler, son olarak Halep Valiliğini ziyaret ederek, Vali Azzam Garib ile görüştü. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

