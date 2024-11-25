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        Gaziantep'te TÜGVA'nın düzenlediği "Kitap Kurdu" yarışmasının tanıtımı yapıldı

        Türkiye'de 81 ilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen Kitap Kurdu yarışmasının Gaziantep'teki açılış ve tanıtım programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:04
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        Gaziantep'te TÜGVA'nın düzenlediği "Kitap Kurdu" yarışmasının tanıtımı yapıldı
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        Türkiye'de 81 ilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen Kitap Kurdu yarışmasının Gaziantep'teki açılış ve tanıtım programı yapıldı.

        TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Veysel Karakuş, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte okumanın önemine değindi.

        Gençliğin, geleceğin teminatı olduğunu belirten Karakuş, "Gençliğe dayanmayan her hareket varlığını devam ettirememektedir. Bizlerin ise bu misyonla en önemli görevimizin gençliğin tarihini bilen, medeniyetini bilen, değerleriyle var olan bir gençlik, bir millet olması noktasında gayretlerimizi en üst düzeyde göstermekteyiz." dedi.

        Gençlik için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Karakuş, "Hedefimiz teknolojiyi doğru kullanan ülkesine milletine sevdalı mukaddes değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, üreten gençlik inşa etmektir." diye konuştu.

        Programda, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın ile Karakuş, TÜGVA'nın düzenlediği farklı yarışmalarda Türkiye dereceleri elde eden öğrencilere hediye verdi.

        Kitap Kurdu yarışmasına son başvurunun 15 Aralık 2024, yazılı sınavının ise 15 Ocak 2025 tarihinde yapılacağı açıklandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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