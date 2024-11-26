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        Gaziantep'te kaybolan kadının cansız bedeni derede bulundu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan kadının cansız bedeni Karasu Deresi'nde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:57 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:57
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        Gaziantep'te kaybolan kadının cansız bedeni derede bulundu
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan kadının cansız bedeni Karasu Deresi'nde bulundu.

        İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Çolaklar Mahallesi'ndeki merada hayvancılık yapan ve ailesiyle Yörük çadırında kalan Dudu Göğebakan (58) sabah erken saatlerde çadırdan ayrıldı.

        Dudu Göğebakan'ı çadırda göremeyen aile, Karasu Deresi'nde Göğebakan'ın cansız bedenine ulaştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri Göğebakan'ın suda boğularak öldüğünü tespit etti.

        Göğebakan'ın 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı, damadı ve 4 torununu kaybettikten sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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