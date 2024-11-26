Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 162 öğrenciyi umreye gönderecek

        Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında bu yıl 162 lise öğrencisinin umreye gönderilmesi amacıyla protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 162 öğrenciyi umreye gönderecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında bu yıl 162 lise öğrencisinin umreye gönderilmesi amacıyla protokol imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesinin Gaziantep Valiliği öncülüğünde 7'incisini düzenleyeceği "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" için protokol imzalandı.

        Proje kapsamında lise 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılacak kitap üzerinden sınava tabi tutulacak. Düzenlenen sınav sonrasında her okulun birinci, ikinci ve üçüncüleri umreye gitmeye hak kazanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projenin Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından hayata geçirildiğini ve geleneksel hale getirildiğini belirterek, "İmzalanan protokolle lise öğrencilerimize kitap okutuyoruz. Bu başlı başına bir iş. Benzerleri de kütüphanelerimizde ve farklı projelerle yapılıyor. Bu projede kitap okutmanın yanı sıra kitabı iyi okursan ve bu kitapla ilgili yapılacak sınav da dereceye girersen sana ömrünün en güzel seyahatini yaptıracağız deniyor." ifadelerini kullandı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise gençleri okumaya teşvik etmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Dinimizin ilk emri 'Oku'nun gereği olarak öğrencilerimize dağıtmış olduğumuz kitaplarla yarışma yapıp onları kutsal topraklarla buluşturuyoruz. Şu an lisede okuyan yaklaşık 55 bin öğrencimize kitaplarımızı dağıtacağız. Dağıtılan kitaplarını okuyacaklar ve önümüzdeki ay içerisinde de sınav yapacağız. Her okuldan başarılı olan ilk üç öğrencimizi ara tatilde kutsal topraklara uğurlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kalıcı konutlara yerleşen depremzedelerden boşalan konteynerle...
        Gaziantep'te kalıcı konutlara yerleşen depremzedelerden boşalan konteynerle...
        Çayda cesedi bulundu
        Çayda cesedi bulundu
        Gaziantep'te jandarma kadına yönelik şiddetle mücadele standı açtı
        Gaziantep'te jandarma kadına yönelik şiddetle mücadele standı açtı
        Gaziantep'te kaybolan kadının cansız bedeni derede bulundu
        Gaziantep'te kaybolan kadının cansız bedeni derede bulundu
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çorba ikramı
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden çorba ikramı
        Gaziantep Şehir Hastanesinde otel konforunda hidroterapi hizmeti
        Gaziantep Şehir Hastanesinde otel konforunda hidroterapi hizmeti