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        Kahramanmaraş'ta sünnet şöleni düzenlendi

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Kahramanmaraş'ta sünnet şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:08
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        Kahramanmaraş'ta sünnet şöleni düzenlendi
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        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Kahramanmaraş'ta sünnet şöleni düzenlendi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kahramanmaraş'ta bir otelde 18 çocuk için sünnet töreni yapıldı.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, törende, böylesi etkinliklerle hem vakfiye şartlarını yerine getirmenin ve gelenekleri yaşatmanın huzurunu hem de hayır ve bereketi paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Sultan 2. Beyazıd Vakfı'nın vakfiyesinde, "ülke çapında aileler belirlenip, çocuklarının sünnet cemiyetinin yapılması" hayır şartının yer aldığını belirten Tunç, şunları aktardı:

        "Böylesi yardımlaşmaları hayır şartı haline getiren binlerce vakfımız var. Ne mutlu ki, yardım konusunda her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen ve bunu nezaketle gerçekleştiren bir ecdadımız olmuş. İşte biz de bugün burada, ecdadımızın iyilik mirasını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vakıflar, 'iyilik ve takvada yarışınız' ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir. Çok şükür ki Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bu doğrultuda, ihtiyaç duyulan her an, vakıf kültürünün ve geleneğinin gerektirdiği şekilde çalışmaktadır. Genel Müdürlüğümüz bu iyilik yarışında tüm vakıflarımızın en güçlü destekçisidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür etkinliklerle geleneklerimizi yaşatmaya vesile olacak, hep birlikte dayanışmayı, yardımlaşmayı artıracağız."

        Gönülden gelen bir samimiyet ve gayretle ortaya konulacak çalışmaların bereketinin çoğaltacağını ve millet olarak bağların güçlendireceğini kaydeden Tunç, bu paha biçilemez birlikteliğe güç vermeye, destek olmaya davet edeceklerini ekledi.

        Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda, ayrıca çocuklara bisiklet ve takı hediye edildi.

        Programa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Kültür Müdürü Ayten Şenel, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, çocuklar ve aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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