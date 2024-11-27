Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-27 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.

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