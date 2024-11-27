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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 15 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:07 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:07
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 15 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-27 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetin paylaştığı görüntüde ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi, aramalarda tabanca ele geçirilmesi ve şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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