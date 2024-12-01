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        Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in acı günü

        Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in vefat eden annesi Gülistan Özsert'in cenazesi Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:31
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        Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in acı günü
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        Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'in vefat eden annesi Gülistan Özsert'in cenazesi Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

        Nizip'te tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren 87 yaşındaki Gülistan Özsert'in cenazesi, Hz. Ali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

        Cenazeye Orgeneral İrfan Özsert'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, askeri yetkililer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Karkamış Belediye BaşkanI Mustafa Güzel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu katıldı.

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