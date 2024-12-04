İslahiye'de rezerv yapı alanında ilk kura çekildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 42 konut ve 28 iş yeri için kura çekildi.

İslahiye'de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konut ve iş yerlerinin yapımı sürüyor.

Bu kapsamda rezerv alanı olarak ilan edilen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eski belediye hizmet binası arazisinde yapılan konutlar hızla yükseliyor.