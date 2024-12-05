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        Bedensel engelli kadın, resim yeteneğini kazanca dönüştürdü

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te oturan 48 yaşındaki bedensel engelli Suna Çeliker, sipariş üzerine yaptığı resimleri satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:09
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        Bedensel engelli kadın, resim yeteneğini kazanca dönüştürdü
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        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te oturan 48 yaşındaki bedensel engelli Suna Çeliker, sipariş üzerine yaptığı resimleri satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

        Bebekliğinde geçirdiği felç nedeniyle yürüme yetisini kaybeden Suna Çeliker, okula gidemeyince kendisinden birer yaş küçük iki kardeşiyle evde resim çizmeye başladı.

        Bu alandaki yeteneğini yıllar içerisinde geliştiren Çeliker, bir yandan yaşama tutunurken diğer yandan aldığı sipariş resimleri çizerek bunu gelire dönüştürdü.

        Ressam Suna Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden gününün büyük bölümünü evde geçirdiğini, bir yandan el sanatlarıyla ilgilenirken diğer yandan da resim çizdiğini söyledi.

        Resim çizmekten vazgeçmediğini, zaman içerisinde bu alanda aldığı eğitimlerle kendisini geliştirip profesyonel olarak sanatını icra ettiğini belirten Çeliker, geçimini de bu yolla sağlamaya çalıştığını kaydetti.

        Maddi imkanları olmadığı için önceden bilgisayar ve telefona erişemediğini, bu nedenle resim tekniklerinde zorlandığını ifade eden Çeliker, profesyonel bir ressamdan eğitim aldığını ve son 5 yıldır yaptığı resimlerde teknik açıdan daha başarılı olduğunu dile getirdi.

        - Kendi atölyesini kurmak istiyor

        Çeliker, resim sanatında daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Sanatla ilgilenmek çok güzel bir duygu. Saatlerce oturup öyle bir dalıyorum ki hiçbir şey düşünmüyorum, resmen sıfırlanıyorum. Yavaş yavaş adımı duyurmaya başladım, inşallah ileride daha güzel olacak. Bu, şu an hem sanatım hem de mesleğim, geçimimi de buradan sağlıyorum. Annemle beraber yaşıyoruz. Az da olsa kazanmaya çalışıyorum ve bu şekilde mücadele ediyorum."

        Ders vermek istediğini anlatan Çeliker, "Şu an atölyemi kurmanın mücadelesini veriyorum. Küçük bir odada yaşıyorum. Hem yaşam alanım hem atölyem odam olunca beni çok zorluyor. İnşallah ileride bu zorlukları aşacağım. Şimdi ilk hedefim kendi sergimi açmak. Onun için çalışıyorum. Almanya'da arkadaşlarım benim adıma stant kurup bir sergi yapmaya hazırlanıyor. Ben de yaza doğru Gaziantep'te sergi planlıyorum." dedi.

        Malzeme alma konusunda çok zorlandığını söyleyen Çeliker, engelli aylığı ve zaman zaman gelen özel siparişlerin dışında gelirinin olmadığını, bu nedenle sanatını ilerletmekte zorlandığını ve destek beklediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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