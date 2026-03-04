Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te 7 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 7 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:54
        Gaziantep'te 7 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 7 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde kaçakçılara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

