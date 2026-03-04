Gaziantep'te 7 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 7 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde kaçakçılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
