        Gaziantep'te "Yılın Yeşilaycıları Onur Ödülü" töreni düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şubesi tarafından "Yılın Yeşilaycıları Onur Ödülü" töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Gaziantep'te "Yılın Yeşilaycıları Onur Ödülü" töreni düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şubesi tarafından "Yılın Yeşilaycıları Onur Ödülü" töreni düzenlendi.


        Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, kentte bağımlılıkla mücadele çalışmalarına sağladığı destek dolayısıyla Vali Kemal Çeber'e, üniversitede yürütülen farkındalık eğitimleri ve "Dumansız Kampüs" uygulamaları nedeniyle GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'a, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) sağladığı katkılar dolayısıyla iş insanı Burhan Çağdaş'a "Yılın Yeşilaycısı Onur Ödülü" takdim edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına hazırlanan ödül ise Başkan Vekili Zehra Ünal tarafından teslim alındı.

        Törende konuşan Vali Kemal Çeber, sağlıklı nesiller yetiştirmenin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, bağımlılığın her türüyle mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

        Çeber, "Daha güzel yarınlar için sağlıklı nesillere ihtiyacımız var. Bunun için bağımlılığın her türüyle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi ancak topyekün bir anlayışla sürdürebiliriz. Ödülü bir kamu yöneticisi olarak değil, gönüllü kimliğiyle kabul ettim." dedi.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise üniversitelerin gençlerin yalnızca akademik değil sosyal ve kültürel gelişiminde de önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

        Prof. Dr. Doğan, sağlıklı yaşam kültürünü destekleyen bir kampüs ortamı oluşturmanın kurumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, üniversitede yürürlüğe giren "Dumansız Üniversite Uygulama Yönergesi" kapsamında kapalı alanlarda ve belirlenen alanlar dışında tütün kullanımının yasaklandığını, pasif içiciliğin önlenmesinin esas alındığını ve kampüs içinde tütün ürünlerinin satışına izin verilmediğini ifade etti.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Haluk Şen de şube tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

