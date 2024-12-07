Gaziantep'te oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu kardeşlerden biri öldü
Gaziantep'te kardeşlerin evde oynadıkları av tüfeğinin ateş alması sonucu 6 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti.
Gaziantep'te kardeşlerin evde oynadıkları av tüfeğinin ateş alması sonucu 6 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti.
Kıbrıs Mahallesi'nde A.E. (16), C.E. (17) ve E.E. evin oturma odasında bulunan av tüfeğiyle oynadıkları sırada, silah ateş aldı. Olayda yaralanan E.E. hayatını kaybetti.
Ekiplerce evde yapılan incelemede 2 tüfek ile 10 mermi bulundu.
Olayla ilgili A.E. ile C.E. gözaltına alındı.
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