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        Gaziantep'te oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu kardeşlerden biri öldü

        Gaziantep'te kardeşlerin evde oynadıkları av tüfeğinin ateş alması sonucu 6 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:00
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        Gaziantep'te oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu kardeşlerden biri öldü
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        Gaziantep'te kardeşlerin evde oynadıkları av tüfeğinin ateş alması sonucu 6 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti.

        Kıbrıs Mahallesi'nde A.E. (16), C.E. (17) ve E.E. evin oturma odasında bulunan av tüfeğiyle oynadıkları sırada, silah ateş aldı. Olayda yaralanan E.E. hayatını kaybetti.

        Ekiplerce evde yapılan incelemede 2 tüfek ile 10 mermi bulundu.

        Olayla ilgili A.E. ile C.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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