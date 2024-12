İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gaziantep'te 5113 konutun anahtar ve tapu teslim töreninde konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini belirterek, "Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye idealimizden asla taviz vermeden, güçlü bir inançla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Güneyşehir'de 5 bin 113 konutun anahtar ve tapu teslim töreninde yaptığı konuşmada, köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan gazi şehirde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "asrın felaketi" olan 6 Şubat'ın yüreklerde derin acılar bıraktığını belirterek şöyle konuştu:

"Yükselen her bir feryat, milletimizin kalbinde yankı buldu. Enkazın altından kurtarılarak çıkan, hayata tutunan her bir can, her bir nefes milletimizin umudunun yeniden ayağa kalkma kararlılığının sembolü oldu. Milletçe el ele vererek omuz omuza gösterdiğimiz dayanışma asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdü. Hep birlikte tek yürek olduğumuzda zorlukların üstesinden nasıl geldiğimize tüm dünya bir kez daha şahit oldu. Çok gözyaşı döktük ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Birbirimize daha sıkı sıkı sarıldık. Devletimizin gücü, milletimizin dayanışması, o karanlık günleri geride bırakmamızı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin ilk gününden itibaren seferberlik ruhuyla hareket ettik. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye idealimizden asla taviz vermeden, güçlü bir inançla yolumuza devam ediyoruz."