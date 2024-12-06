Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

        GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in Karkamış ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Alaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Tiryaki'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Burak Tiryaki (28), İsmail Gögebakan (25) ve Alparslan Öyke’nin (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hakan Tiryaki ve Yunus Ağar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 arkadaşın cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna morguna götürüldü. Cenazeler, otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi.

        Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?

        Benzer Haberler

        ALG Spor ilk yarıyı lider tamamlamak istiyor
        ALG Spor ilk yarıyı lider tamamlamak istiyor
        Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden anne koruyucu aile oldu
        Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden anne koruyucu aile oldu
        Türk hububatçıların gözü ABD pazarında
        Türk hububatçıların gözü ABD pazarında
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralan...
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralan...
        Gaziantep FK - Batman Petrolspor: 1-0
        Gaziantep FK - Batman Petrolspor: 1-0
        Depremde 26 kişinin öldüğü davada eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'a 16...
        Depremde 26 kişinin öldüğü davada eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'a 16...