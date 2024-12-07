Ak Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "AK Parti zulüm ve haksızlık karşısında duran bir partidir. Bu dava dünyanın neresinde olursa olsun her zaman mazlumun yanında zalimin karşısındadır." dedi.

AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Şahin, Gaziantep'in her zaman AK davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu belirtti. AK Parti'nin Türkiye'nin partisi olduğunu dile getiren Şahin, "AK Parti insana hizmeti merkezine alan bir partidir. Recep Tayyip Erdoğan ise ömrünü bu millete hizmet etmek için adamış bir dava adamı ve liderdir. AK Parti zulüm ve haksızlık karşısında duran bir partidir. Bu dava dünyanın neresinde olursa olsun her zaman mazlumun yanında zalimin karşısındadır. Biz bu anlayışla hareket eden bir partiyiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Yüzyılı'na doğru ilerlediklerini belirterek, "Türkiye'yi daha feraha erdirmek, mazlumların sesi olmak için AK kadrolarla birlikte geliyoruz. Dünyadaki mazlumların sesi olmak için her zamankinden daha güçlü olacağız. İşte bunun için aşkla ve heyecanla durmadan çalışacağız. Türkiye için, Gaziantep için durmadan çalışacağız." diye konuştu.