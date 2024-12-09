Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Fuarı'nı 30 binden fazla kişi ziyaret etti

        Gaziantep'te düzenlenen "36. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı"nı 30 binden fazla kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Fuarı'nı 30 binden fazla kişi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te düzenlenen "36. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı"nı 30 binden fazla kişi ziyaret etti.

        GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar sona erdi.

        Fuar, Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Almanya Mısır, Dubai, Gürcistan, Fransa, İtalya, Irak, İran, Somali, Libya, Özbekistan, Rusya, Suudi Rabistan, Cezayir, Ürdün, Tacikistan, Filistin, Tunus, Kosova, Makedonya, Çin, Lübnan, Kırgızistan, Marakeş, Türkmenistan, Ukrayna, Sudan, Azerbaycan, Fas, Yemen, Kamerun, Nijerya ve Beyrut'tan birçok yatırımcı ve ziyaretçiyi ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın bölge için önemli olduğunu ifade etti.

        Gaziantep'in ayakkabı sektöründe önemli yeri olduğunu aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

        "Gaziantep, ayakkabı üretiminde ülkemizin öncü şehirlerinden biri olarak dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor. Fuar sektörümüzün gelişimine katkı sunuyor ve firmalarımızı uluslararası pazarlara daha etkin bir şekilde taşıyor. Başarı ile bir kez daha gerçekleştirmiş olduğumuz fuarımıza katılım sağlayan ziyaretçilerimize, firmalarımıza ve organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

        Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da fuara destek verenlere teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        DASK Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi açıldı
        DASK Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi açıldı
        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi ziyaret et...
        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi ziyaret et...
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Depremden etkilenen İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Depremden etkilenen İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Gaziantep'te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Gaziantep'te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü