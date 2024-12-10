Gaziantep FK sahasında 4'te 4 yaptı

Ligde son 3 karşılaşmada 3 gol atma başarı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspar'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.

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