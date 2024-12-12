Sednaya Hapishanesi'nde işkence gören Avlar, AA'nın çektiği cezaevi görüntülerini izlerken duygulandı

OKAN COŞKUN - Suriye'nin Halep kentine dil eğitimi için gittiği 1995 yılında casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve 21 yıl Sednaya Hapishanesi'nde kalan Hataylı Riyad Avlar, Anadolu Ajansı

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