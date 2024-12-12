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        Sednaya Hapishanesi'nde işkence gören Avlar, AA'nın çektiği cezaevi görüntülerini izlerken duygulandı

        OKAN COŞKUN - Suriye'nin Halep kentine dil eğitimi için gittiği 1995 yılında casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve 21 yıl Sednaya Hapishanesi'nde kalan Hataylı Riyad Avlar, Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:22
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        Sednaya Hapishanesi'nde işkence gören Avlar, AA'nın çektiği cezaevi görüntülerini izlerken duygulandı
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        OKAN COŞKUN - Suriye'nin Halep kentine dil eğitimi için gittiği 1995 yılında casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve 21 yıl Sednaya Hapishanesi'nde kalan Hataylı Riyad Avlar, Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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