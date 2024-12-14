Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Güllühüyük Mahallesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan K.D. ile M.A. ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan K.D. ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken R.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.