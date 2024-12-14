Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken R.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Güllühüyük Mahallesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.