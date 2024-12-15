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        İslahiye'de 20 bin dekarlık alanda zeytin hasadı yapılıyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 20 bin dekar alanda yetiştirilen zeytinin hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:19
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        İslahiye'de 20 bin dekarlık alanda zeytin hasadı yapılıyor
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 20 bin dekar alanda yetiştirilen zeytinin hasadı sürüyor.

        Gemlik, Kilis yağlık, Nizip yağlık ve Ayvalık çeşidi zeytin üretimi yapılan ilçede, toplanan zeytinlerin bir kısmı yeşil ve siyah salamura olarak değerlendirilirken bir kısmı da bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarında işleniyor.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 20 bin dekarlık alanda zeytin üretiminin yapıldığını belirterek, rekoltenin üreticileri sevindirdiğini söyledi.

        Zeytinciliğin İslahiye'de geldiği noktanın iyi düzeyde olduğunu bunun daha da geliştirilmesini istediklerini ifade eden Köse, bölgelerindeki zeytinin kalitesinin yanı sıra iriliği ve yağ oranıyla da öne çıktığını kaydetti.

        İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi kırsalında hasat yapan çiftçi Ali Durdu ise 1500 zeytin bulunduğunu belirterek, şuan hasat yaptıklarını söyledi.

        Rekoltenin geçen yıla oranla daha iyi olduğunu aktaran Durdu, bu yıl zeytin rekoltesinden memnun olduklarını kaydetti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de zeytin hasadı yapan çiftçilere hasat yapılırken dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verdi.

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