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        Gaziantep'te tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:02
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        Gaziantep'te tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Serkan Akdeniz (24) idaresindeki 27 ET 552 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJL 185 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akdeniz'in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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